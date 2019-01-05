Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)

Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)

14 dakika önce

SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir, 10 il ile 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere toplam 70 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1), System.String[]
SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir, 10 il ile 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere toplam 70 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi, 1'i büyükşehir 10 il ile 51 ilçe ve 9 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada,  Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Levent BaştürkTokat Belediye Başkan adayının Alparslan Akgüz,  Karabük Belediye Başkan adayının Mehmet Yüce,  Karaman Belediye Başkan adayının  Şaban ŞahinHakkari Belediye Başkan adayının Rahmi Çiftçi,  Çankırı Belediye Başkan adayının  Mustafa ÜnverIsparta Belediye Başkan adayının Faruk Algınkılıç,  Edirne Belediye Başkan adayının Mansur İriş,  Bitlis Belediye Başkan adayının Yaşar Buhan,  Adıyaman Belediye Başkan adayının Ahmet Faruk Ünsal olduğu belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:02 Kaynak: DHA

Saadet Partisi, Politika
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