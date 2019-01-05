Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)

SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir, 10 il ile 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere toplam 70 belediye başkan adayını açıkladı. Saadet Partisi
, 1'i büyükşehir 10 il ile 51 ilçe ve 9 beldenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkan adayının Levent Baştürk
, Tokat
Belediye Başkan adayının Alparslan Akgüz, Karabük
Belediye Başkan adayının Mehmet Yüce, Karaman
Belediye Başkan adayının Şaban Şahin
, Hakkari
Belediye Başkan adayının Rahmi Çiftçi, Çankırı
Belediye Başkan adayının Mustafa Ünver
, Isparta
Belediye Başkan adayının Faruk Algınkılıç, Edirne
Belediye Başkan adayının Mansur İriş, Bitlis
Belediye Başkan adayının Yaşar
Buhan, Adıyaman
Belediye Başkan adayının Ahmet Faruk Ünsal
olduğu belirtildi. - Ankara