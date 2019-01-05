Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)
38 dakika önce
Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı.
Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)
SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı.
İl belediye başkan adayları şöyle:
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk,
Tokat: Alparslan Akgüz
Karabük: Mehmet Yüce
Karaman: Şaban Şahin
Hakkari: Rahmi Çiftçi
Çankırı: Mustafa Ünver
Isparta: Faruk Algınkılıç
Edirne: Mansur İriş
Bitlis: Yaşar Buhan
Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal
Özkan ARSLAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:04 Kaynak: DHA
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