Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)

Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)

38 dakika önce

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1), System.String[]
Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)

SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı.

İl belediye başkan adayları şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk,

Tokat:  Alparslan Akgüz

Karabük: Mehmet Yüce

Karaman: Şaban Şahin

Hakkari: Rahmi Çiftçi

Çankırı: Mustafa Ünver

Isparta: Faruk Algınkılıç

Edirne: Mansur İriş

Bitlis: Yaşar Buhan

Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal

Özkan ARSLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Saadet Partisi, Güncel
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