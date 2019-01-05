Saadet Partisi, 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı (1)

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi, 70 belediye başkan adayını açıkladı (1)



SAADET Partisi (SP), 1'i büyükşehir 10 il, 51 ilçe ve 9 belde olmak üzere 70 belediye başkan adayını açıkladı.



İl belediye başkan adayları şöyle:



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk,



Tokat: Alparslan Akgüz



Karabük: Mehmet Yüce



Karaman: Şaban Şahin



Hakkari: Rahmi Çiftçi



Çankırı: Mustafa Ünver



Isparta: Faruk Algınkılıç



Edirne: Mansur İriş



Bitlis: Yaşar Buhan



Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal



Özkan ARSLAN/ANKARA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek

Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı

Fener Rum Patriği, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne Bağımsızlık Kazandıracak Kararnameyi Poroşenko'ya Verdi

Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek