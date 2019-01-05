Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı

42 dakika önce

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi için 70 belediye başkan adayının isimini açıkladı.

Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı, System.String[]
Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi için 70 belediye başkan adayının isimini açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim kadrolarımız, çok daha yetenekli insanları aday olarak çıkarmaya müsait." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:15 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Teşkilatlara "Gerekirse Risk Alın" Deyip "Dört Adaydan Biri Kadın Olacak" Talimatı Verdi Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak

Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:57:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]