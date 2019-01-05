Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı
42 dakika önce
Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi için 70 belediye başkan adayının isimini açıkladı.
Saadet Partisi
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimi için 70 belediye başkan adayının isimini açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, "Bizim kadrolarımız, çok daha yetenekli insanları aday olarak çıkarmaya müsait." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:15
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