Saadet Partisi aday listelerini seçim kuruluna sundu
14 dakika önce
Saadet Partisi yerel seçimler için geçici aday listelerini seçim kurullarına bildirdi.
Saadet Partisi yerel seçimler için geçici aday listelerini seçim kurullarına bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:10
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