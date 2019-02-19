Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi aday listelerini seçim kuruluna sundu

Saadet Partisi aday listelerini seçim kuruluna sundu

14 dakika önce

Saadet Partisi yerel seçimler için geçici aday listelerini seçim kurullarına bildirdi.

Saadet Partisi aday listelerini seçim kuruluna sundu, System.String[]
Saadet Partisi yerel seçimler için geçici aday listelerini seçim kurullarına bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:10 

Saadet Partisi, Ekonomi
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