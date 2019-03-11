Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Adayı Aslan Kadınların Güvenini Kazanıyor

Saadet Partisi Adayı Aslan Kadınların Güvenini Kazanıyor

47 dakika önce

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan seçim çalışmaları kapsamında, kadınlara yönelik projeleri kadın seçmenler destek veriyor.

Saadet Partisi Adayı Aslan Kadınların Güvenini Kazanıyor, System.String[]
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan seçim çalışmaları kapsamında, kadınlara yönelik projeleri kadın seçmenler destek veriyor.

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, seçim çalışmaları kapsamında, kadınlara yönelik projeleri seçmenden destek sağlıyor.

Kadın sosyal yaşam merkezi

Şanlıurfa'da kadınların zaman geçirebileceği yer olmadığını belirten Essum Aslan, "Kadınlarımızla ilgili çok ciddi projelerimiz var. Bunlar arasında Kadın Diyarı (Kadın sosyal yaşam merkezi) projemiz çok önemli bir projedir. Bu proje ile kadınlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, spor aktivitelerine katılımını eğitim ve becerilerine katkı sağlayabileceği bir alan oluşturacağız" dedi.

Her alanda kurslar olacak

Kadınlarımızın daha rahat bir hayat sürdürebilmeleri adına çok önemli olan bu projelerimizin hayata geçmesi için değişimin şart olduğunu aktaran Aslan, "Projemiz kapsamında dil kursları, meslek edindirme kursları, ilmi eğitimler, sanatsal etkinlikler, sportif faaliyetler olacak. Kadınlarımız burada güzel zaman geçirirken dil öğrenecek, sanatsal etkinliklere katılacak, spor yapacaklar" şeklinde konuştu.

Kadınlar değişim diyor

Karaköprü'ye değer katacak projelerin hayata geçirilmesi için 31 Mart'ta kadınların değişimi getireceğini vurgulayan Aslan, "Kadınlarımız gittiğimiz her yerde bizi kucaklıyor. Kadınlarımız ilçemizde yaşanan sıkıntılardan en çok etkilenen kesimdir. Bu sıkıntıların aşılması için kadınlarımız bize evet diyor. Bize de onlara hizmet etme düşüyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:55 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, belediye başkan adayı, Karaköprü, Saadet Partisi, Yaşam
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