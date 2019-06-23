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SAADET PARTİSİ ADAYI GÖKÇINAR OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI

48 dakika önce

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHASaadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı.

SAADET PARTİSİ ADAYI GÖKÇINAR OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI, System.String[]

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı. 1003 numaralı sandıkta oy veren Gökçınar, yaptığı açıklamada, "Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük beklentimiz. Bunula ilgili bir yanlış olmasın. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar. Ben bu seçimlerin önce İstanbul sonra tüm Türkiye ve insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir sonuç umuyorum." Dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Gökçınar'ın okula gelişi
-Gökçınar'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar
 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:45 Kaynak: DHA
Acarlar, Necdet Gökçınar, İstanbul, Beykoz, Güncel
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