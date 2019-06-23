Saadet Partisi adayı Gökçınar oyunu Beykoz'da kullandı
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Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-SAADET Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:04 Kaynak: DHA
Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-SAADET Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı. 1003 numaralı sandıkta oy veren Gökçınar, yaptığı açıklamada, "Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük beklentimiz. Bunula ilgili bir yanlış olmasın. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar. Ben bu seçimlerin önce İstanbul sonra tüm Türkiye ve insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir sonuç umuyorum." Dedi.
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