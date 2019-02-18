Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Ankara Adayını Belirledi

Saadet Partisi Ankara Adayını Belirledi

45 dakika önce

Saadet Partisinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.

Saadet Partisi Ankara Adayını Belirledi, System.String[]
Saadet Partisinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.

Edinilen bilgiye göre, yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA

Saadet Partisi, Ankara, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP, CHP'li Eski Başkanı Ankara'dan Aday Gösterdi Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:14:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Ankara Adayını Belirledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]