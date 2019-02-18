Saadet Partisi Ankara Adayını Belirledi
45 dakika önce
Saadet Partisinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.
Saadet Partisinin, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.
Edinilen bilgiye göre, yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu
başkanlığında bugün toplandı.
Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.
Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını yarın Nazım Hikmet
Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtacak.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:29 Kaynak: AA
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