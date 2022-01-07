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Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir - Son Dakika

Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir

07.01.2022 14:48
Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, zorunlu temel tüketim maddelerinin fiyatlarında yaşanan artışları, sergilediği çeşit çeşit ürünler üzerinden açıkladı. Kılıç, "Gayet açık görüldüğü gibi, temel maddelerdeki ortalama artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir." dedi.

TÜİK tarafından yüzde 36,08 olarak açıklanan enflasyon oranının gerçekle alakası olmadığını ve geçim yangınını yansıtmadığını iddia eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, halkın enflasyonunu kanıtlamak için sergilediği çeşit çeşit ürünler üzerinden açıkladı.

"BİNDİK BİR ALAMETE GİDİYORUZ"

Partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Millet "Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete' duygusuna kapılmış durumda. İktidar mensupları sürekli, ekmek için karneler, yağ için kuyruklar yaşanan fi tarihinden örnekler veriyorlar. Şu an ekmek için karne dağıtılmıyor ama, belediyenin ucuz ekmeğinden alabilmek için buz gibi havada bekleyen uzun kuyruklar artık Beştepe'nin penceresinden bile görünüyordur. Bu tablo ülkemiz adına üzücü, iktidar adına utanç vericidir" dedi.

Temel tüketim maddelerini baz alarak bir yıllık fiyat artışlarını izledikleri bir çalışma yaptıklarını belirten Kılıç "Suçlular aranıyor çıldırmış zamlara. Stokçular denilerek günah keçisi bulunuyor. Fırsatçılar denilerek adres şaşırtılıyor. 'Biz yapmadık' demek için tuhaf yorumlar getiriliyor. 'Biz yapmadık dış güçler yaptı. Biz yapmadık stokçular yaptı. Biz yapmadık zincir marketler yaptı...' Peki, elektriğe kim zam yapıyor? Akaryakıta kim zam yapıyor? Vergilere kim zam yapıyor?" diye sordu.

"ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 70'İN AŞAĞISINA DÜŞMEMEKTEDİR"

Gıda maddeleri başta olmak üzere zorunlu mal ve hizmetlere ilişkin fiyat artışlarını ortaya koyan Saadet Partili Kılıç, "Tüpgaz yüzde 100, kömür yüzde 90, şeker yüzde 78, çiçek yağı yüzde 90, zeytin yüzde 106, un yüzde 111, makarna yüzde 59, deterjan yüzde 83, tuvalet kâğıdı yüzde 119, dana eti yüzde 50, nohut yüzde 87, süt yüzde 77, yoğurt yüzde 82, bulgur yüzde 63, mercimek yüzde 60, patates yüzde 100, domates yüzde 67, yumurta yüzde 74, elektrik yüzde 22, doğalgaz yüzde 19, gevrek yüzde 71, ekmek yüzde 67 oranında zamlanmıştır. Gayet açık görüldüğü gibi, temel maddelerdeki ortalama artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir" ifadelerini kullandı.

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Şerafettin Kılıç, Saadet Partisi, Güncel, Son Dakika

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