Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Açıklandı

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Açıklandı

1 saat önce

Saadet Partisi, Elazığ belediye başkan adayını tanıttı.

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Açıklandı, System.String[]
Saadet Partisi, Elazığ belediye başkan adayını tanıttı.

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, iyi bir başkan adayı belirlemek için çalıştıklarını belirterek, "İnsanların hem bize dua etmesi hem de vatandaşa büyük hizmetler yapacak bir aday çıkarmak için hayret gösterdik. Harita mühendisi Haluk Arslan adayımızdır." dedi.

Haluk Arslan da, seçilmesi durumunda önemli projeleri hayata geçireceğini belirterek, "Elazığ'ı belediyecilik alanında ileriye taşıyıp, her kesimin başkanı olacağım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:21 Kaynak: AA

İbrahim hacıbekiroğlu, Elazığ, Saadet Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Genç Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e Sitem: Sesini Yükseltmesi İcap Eder

Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler Özhaseki, Partisinin Belediye Başkan Adaylarına Kızdı: Ne Bu Saltanat?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:59:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]