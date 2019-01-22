Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Açıklandı
1 saat önce
Saadet Partisi, Elazığ belediye başkan adayını tanıttı.
Saadet Partisi, Elazığ belediye başkan adayını tanıttı.
Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, iyi bir başkan adayı belirlemek için çalıştıklarını belirterek, "İnsanların hem bize dua etmesi hem de vatandaşa büyük hizmetler yapacak bir aday çıkarmak için hayret gösterdik. Harita mühendisi Haluk Arslan adayımızdır." dedi.
Haluk Arslan da, seçilmesi durumunda önemli projeleri hayata geçireceğini belirterek, "Elazığ'ı belediyecilik alanında ileriye taşıyıp, her kesimin başkanı olacağım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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