Saadet Partisi

Görüntülerde, "Yüzyılın zorbalığına karşı Kudüs için ayağa kalk. Mazlumların sesine ses, gücüne güç katmak üzere tek yürek oluyoruz." ifadesine yer verildi.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Filistin ve Kudüs'e destek için miting yapılacağı duyuruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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