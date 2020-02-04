Saadet Partisi "Büyük Kudüs Mitingi" yapacak
6 saat önce
Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleyecek.
Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Filistin ve Kudüs'e destek için miting yapılacağı duyuruldu.
Görüntülerde, "Yüzyılın zorbalığına karşı Kudüs için ayağa kalk. Mazlumların sesine ses, gücüne güç katmak üzere tek yürek oluyoruz." ifadesine yer verildi.
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