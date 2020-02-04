Saadet Partisi "Büyük Kudüs Mitingi" yapacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi 'Büyük Kudüs Mitingi' yapacak - Son Dakika

Saadet Partisi "Büyük Kudüs Mitingi" yapacak

6 saat önce

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleyecek.

Saadet Partisi

Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Büyük Kudüs Mitingi" düzenleyecek.

Partinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'da İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Filistin ve Kudüs'e destek için miting yapılacağı duyuruldu.

Görüntülerde, "Yüzyılın zorbalığına karşı Kudüs için ayağa kalk. Mazlumların sesine ses, gücüne güç katmak üzere tek yürek oluyoruz." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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