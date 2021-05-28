Saadet Partisi çevrim içi "Esnaf Kongresi" düzenleyecek - Son Dakika

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, esnafların sorunlarının konuşulacağı "Esnaf Kongresi" düzenleneceğini bildirdi.

Tekin, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplumun her kesimini etkilediğini söyledi.

Parti olarak herkesin sesi olmak, sorunlara çözüm üretebilmek için "Geçim İttifakı"nı kurduklarını belirten Tekin, sorun ve çözüm önerilerini konuşmak amacıyla 3 Haziran'da online olarak Esnaf Kongresi gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kongrede Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündeminin konuşacağını aktaran Tekin, "Esnaf Kongresi'ne tüm esnaflarımızı davet ediyoruz. Esnaf Kongremiz 3 Haziran Perşembe günü saat 15: 30'da zoom programı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecektir. Saadet Partisi Youtube kanalından da yayınlanacak kongreye Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu da katılacaktır." şeklinde konuştu.