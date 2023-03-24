Kemal Kılıçdaroğlu, Chp-Msp Koalisyonunun Anımsatıldığı Videoyu Alıntıladı: "Başaracağız. Türkiye İçin Birlikte Çok Güzel İşler Yapacağız" - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Chp-Msp Koalisyonunun Anımsatıldığı Videoyu Alıntıladı: "Başaracağız. Türkiye İçin Birlikte Çok Güzel İşler Yapacağız"

24.03.2023 20:48

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP ve MSP’nin (Milli Selamet Partisi) 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümetinin anımsatıldığı videoyla birlikte yaptığı “Milli Görüş, millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız” paylaşımını alıntıladı ve “Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP ve MSP'nin (Milli Selamet Partisi) 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümetinin anımsatıldığı videoyla birlikte yaptığı "Milli Görüş, millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız" paylaşımını alıntıladı ve "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi.

Saadet Partisi, bugün sosyal medya hesabında, "Onlar başardı, yine başaracağız" mesajıyla bir video paylaştı. Videoda, CHP ve MSP'nin 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümeti anımsatıldı ve dönemin MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın "Biz, Sayın Ecevit'le vaktiyle koalisyon kurduk. Halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık" sözü ile dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in koalisyon döneminde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin "Biz, aslında savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz" sözüne yer verildi.

Videonun sonunda ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız" sözü ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız" sözü yer aldı.

Temel Karamollaoğlu, söz konusu videoyu, "Milli Görüş, millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu da Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımını alıntıladı ve "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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