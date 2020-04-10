Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Önal, Kovid-19 nedeniyle vefat etti - Son Dakika

Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal (54), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Zekai Yılmaz, yaptığı açıklamada, 4 gün önce Kovid-19 teşhisi konulan Önal'ın Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Durumu ağırlaşan Önal'ın bu sabah tüm müdahalelere kurtarılamadığını aktaran Yılmaz, "Acılı ailesine, tüm teşkilatımıza ve Demirci ilçemize başsağlığı diliyorum. Rabbim bu zor dönemde milletimize yardımcı olsun, acil şifalar versin. Milletçe birlik ve beraberlik içinde bu dönemi atlatmayı nasip ettin." ifadelerini kullandı.