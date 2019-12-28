Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi - Son Dakika

Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin problemlerinin, üreterek ve sanayileşerek kalkınmasıyla çözüleceğine inandıklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin problemlerinin, üreterek ve sanayileşerek kalkınmasıyla çözüleceğine inandıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Dilovası 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, adaletin, devletin temeli olduğunu ve her zamankinden daha fazla adalete önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin problemlerinin, üreterek ve sanayileşerek kalkınmasıyla çözüleceğine inandıklarını dile getiren Karamollaoğlu, "Yaşam standardı ancak Türkiye hem tarımda hem sanayide büyük bir merhale katedebilirse yükselir, artan milli gelirimizin çalışanlar ve toplum nezdinde adil dağılımını sağlamakla mümkün olur." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında seçimler olmaz kanaatindeydim ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de son birkaç hafta içinde gündeme getirdiği konulara bakınca 'Arkadaş, biz her halde seçime gidiyor olabiliriz' diye bir kanaat oluştu bende. Niye? Bir algı oluşturuluyor. Bu algıda itiraz eden vatan haini. Böyle bir mantık olur mu? Elbette farklı fikirler olmazsa doğru fikir ortaya çıkmaz.

Münakaşa olacak, farklılıklar olacak ama münakaşa, müzakereler dostça yapılacak, birbirini hainlikle itham ederek değil."

Yerli otomobille ilgili de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Üretimden bahsederken yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da elbette destek veririz ama bir adamın hedefine gidip gidemeyeceği yürüyüşünden bellidir. Benim söylediklerim her zaman iktidarı tenkit olarak anlaşılıyor. Ben bunları tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:17 Kaynak: AA
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