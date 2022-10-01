Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, yaşlıların kendinden sonraki nesilleri hayata hazırladığını belirtti.

Yaşlıların kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamanın toplumun önde gelen görevlerinde olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde anne ve babamız yaşlandığında onlara öf bile demeden bakmamız var. Maalesef ki günümüzde ebeveynlerimiz yaşlanınca sığınacak kapı olarak huzur evini görüyorlar. Onlar bizleri ne zor şartlarda büyüttüklerini bir kavrayabilsek bırakın onları huzur evine bırakmayı birkaç dakikalığına bile yanımızdan ayrılmalarına razı olmayız. Yaşlılarımıza bugün gösterilecek sevgi ve saygı, gelecek kaygılarımızı azaltacak, tüm bireylerin yaşama güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır."

Nikah törenlerinde kedi maması hediye edilecek

Keşan Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında 1-8 Ekim tarihlerinde kıyılacak olan nikahlarda katılımcılara kedi maması hediye edecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, sahipsiz hayvanların beslenmesine yönelik farkındalık oluşturmanın amaçlandığı belirtildi.

Belediyenin sahipsiz hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hayatlarını birleştirme kararı alan çiftlerimizin 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında kıyılacak olan nikahlarında, bizle bir hayat paylaşan sokak hayvanlarımız için 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında kedi maması hediye edeceğiz. Can dostlarımızın beslenmeleri konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla bu kampanyayı düzenliyoruz. Hedefimiz çiftlerimizin bu özel ve mutlu günlerinde farkındalığı arttırmak, sokakta yaşayan canların ilgiye ihtiyacı olduğunu göstermek." ifadelerine yer verildi.