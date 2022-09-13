Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

13.09.2022 11:48
Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Millet Bahçesi'nin Edirne için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Millet Bahçesi'nin Edirne için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün Edirne'de 250 dönümlük bir alanda yer alan 'Söğütlük' olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yerini 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi kararını yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Millet Bahçesi'nin kent için bir ihtiyaç ve yıllardır beklenen bir yatırım olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"İktidarın son yıllarda bazı şehirlerde yapmış olduğu Millet Bahçeleri, Edirnemizde de ihtiyaç duyulan ve beklenen bir yatırımdı. Edirne Kent Ormanı'nın Millet Bahçesine dönüştürülmesi projesiyle ilgili ihalenin 20 Eylül'de yapılacağının açıklanması halkımız tarafından sevinçle karşılanmıştır."

Edirne Valisi Kırbıyık'a ziyaretler

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a ziyaretler devam ediyor.

Kırbıyık, Emekli Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ender Bilar, iş insanı Ahmet Tatlıses, Trakya Teknokent DDI Teknolojileri Firması Kurucusu Kasım Ali Abbas'ı makamında kabul etti.

Edirne'nin Sesi Gazetesi sahibi Hüseyin Çetin, Yazı İşleri Müdürü Tamer Yavuz, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Doç. Dr. Selin Küçükkancabaş ve Doç. Dr. Nevin Üzerem de Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

AGD Başkanı İriş'ten yeni eğitim öğretim yılı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajında, çocukların akademik anlamda eğitimlerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Çocukların kişilik gelişiminde, yeteneklerinin keşfinde iş birliği içinde çalışırken sadece akademik başarıyı hedeflemek yeterli olmadığını ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"Eğitim verirken yüksek insani değerlerimizi geleceğe taşımak için akıl ve bilginin yanında sevgi ve hoşgörü daima olmalıdır. Başarılı bireyler yetiştirirken aynı zamanda, bunu değerlerine sahip çıkan bir kişilikle tamamlamamız çok önemlidir. Bu sebeple 'İlk Ders Ahlak ve Maneviyat' sloganı ile hareket ediyor ve gençlerimizi bu düstur üzere yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Helvacıoğlu'nun ziyaretleri sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun, gençlerle esnaf ziyaretleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, genç asistanı Ali Yaman Kerey ile esnafı ziyaret etti, toplantılara katıldı.

İlçeye katkıda bulunmak için gençlerin fikirlerinin önemli olduğunu belirten Helvacıoğlu, ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

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Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor Edirne'de çeltik üretiminde yüksek verim bekleniyor
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Sinan Tekin, Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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