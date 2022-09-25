26 Eylül Türk Dil Bayramı'na doğru

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, Türkçe'nin en köklü ve en zengin dillerden biri olduğunu belirtti.

Türkçe'nin, dün olduğu gibi bugün de Türk milletini bir arada tutan en büyük hazine olduğunu ifade eden Tekin, Türkçe'nin medeniyet değerlerini yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücü ve en büyük umutları olduğunu vurguladı.

Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkesinin yüksek istikbalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Süt kadar saf, değiştirilmemiş bir ana dile sahip olmak toplumun ortak derdi olmalıdır. Aksi takdirde ayrılıklar, iletişimde eksiklikler, kuşakların birbirini anlamaması gibi durumlar cereyan eder. Bizi biz yapan asıl şeyin dilimiz olduğunu anladığımızda dilimize tam olarak sahip çıkarız. Hangi görüşten olursak olalım Türkçe'yi öncelemeyi başarmamız gerekir. Tüm yetkili kurumları üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz."