Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

15.08.2022 10:46
Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve beraberindekiler, partisinin "Seçime Hazırlık Hamle Toplantısı"na katıldı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve beraberindekiler, partisinin "Seçime Hazırlık Hamle Toplantısı"na katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen toplantıda seçime yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Tekin, verimli toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Seçime hazır olduklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığında gün boyu süren programda yapılan sunumlar ve konuşmalarla Saadet Partisi'nin bütün kadrolarıyla seçime en hazır parti olduğu görüldü. Programa katılan 2 bin coşkulu teşkilat mensubu, zafer yolunda iktidar fitilini ateşledi. Saadet Partisi olarak 2,5 yıllık sürede 73 politika raporu hazırladık. Reçetemiz belli kadromuzla ve çözümlerimizle iktidara hazırız. Biz Türkiye'nin sorunlarını biliyoruz aynı zamanda çözümlerini de biliyoruz. Bu seçimde iktidara hazırız."

Keşan'daki köy garajı geçici olarak taşınıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Meydan Projesi çalışmaları boyunca köy garajının Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine taşınacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje çalışmaları nedeniyle köy garajının geçici olarak yerinin değişeceğini belirtti.

Araç yerlerinin tespit edildiğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Meydan Projemizin yapım çalışmaları boyunca köy garajı olarak kullanacağımız Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksine yükseklik nedeniyle giremeyecek olan 15 toplu taşıma aracımızın park yerlerini belirledik. Proje yapım çalışmalarımız boyunca köy garajında bulunan 50 araçtan 35'i kompleksimizin içerisinde, kalan 15 aracımız ise yükseklik sorunu nedeniyle kompleksin hemen dışarısında vatandaşımıza hizmet verecek. Komşu ilçelerimizden ve köylerimizden gelen tüm toplu taşıma araçlarımız haftanın 6 günü komplekste, cumartesi günleri ise Atatürk Ortaokulu bahçesinde bekleme yapacak."

YORUMLAR
500
Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim
Kaynak: AA

Sinan Tekin, Tragger, Edirne, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
16:17 Gündeme oturan sözler: Süper Lig hakemi cinsel taciz suçundan ceza aldı
16:15 MasterChef'te ana kadroya giremeyen yarışmacı salya sümük ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 17:41:55. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement