Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına yeniden Demirkıran seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına yeniden Demirkıran seçildi - Son Dakika

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına yeniden Demirkıran seçildi

6 saat önce

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına yeniden Ali Erhan Demirkıran seçildi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına yeniden Demirkıran seçildi, System.String[]

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığına yeniden Ali Erhan Demirkıran seçildi.


Bir düğün salonunda gerçekleştirilen Saadet Partisi Olağan İl Kongresi'nde faaliyet ve mali rapor okundu.


Raporların kabulünün ardından konuşan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Demirkıran, güçlü Türkiye özlemini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye siyasetini, Kırkpınar Er Meydanı'na benzeten Demirkıran, "Bizim güreşlerde kispete vurmak diye bir deyim vardır. Güreşler yapılır, biri yener, diğeri yenilir. Yenileceğini anlayan pehlivan kispete vurur. Kispete vurmak; 'Beni daha fazla ezme, ben bu işi yapamayacağım' demektir. Hakem de, rakip de bunu anlar ve güreş biter. ya bu işi Saadet Partisi'nin tarif ettiği şekilde düzgün yapacaklar, ya da kispete vurulacak. İşte böyle bir Er Meydanındayız" dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimlerde, Demirkıran yeniden il başkanı seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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