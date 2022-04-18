Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar verildi - Son Dakika
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar verildi

18.04.2022 22:18
Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar verildi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen iftarda akşam ezanının okunmasıyla hep birlikle oruç açıldı.

Yemeğin ardından konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, ramazanın İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dilediğini söyledi.

İriş, güçlü ve büyük Türkiye için birlik ve beraberliğin, eşitlik ve adaletin şart olduğunu vurguladı.

Köklü bir tarihe sahip Türkiye'nin kendinden başka dostu olmadığının altını çizen İriş, "Allah'a dayanacağız. Kendi kaynaklarımızla, kendi gençlerimizle, kendi imkanlarımızla bu ülkeyi yeniden derleyip toparlayacağız. Siyasilerden beklentimiz şu. Bunu hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum, hiçbir siyasi partinin suçlayıcı, dışlayıcı, ötekileştirici, tavır ve söz söyleme hakkı yok. Bu millet hizmet bekliyor." diye konuştu.

İriş, Selimiye Camisi çevre düzenlemesiyle Edirne'nin profesyonel anlamda bir kültür şehiri olacağını söyledi.

Turizmin yoğun olduğu şehirlerdeki hayatın farklı olduğunu dile getiren İriş, her kesimden Edirnelinin daha dikkatli, daha sevecen, daha hoşgörülü ve daha kucaklayıcı bir hal alması gerektiğini ifade etti.

İl Başkanı Sinan Tekin de salgının ardından basın mensuplarıyla iftarda buluşmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Ramazan ayının ülkemize, vatanımıza, milletimize tüm Müslümanlara ve insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

İftara il yönetim kurulu üyeleri Şaban Kaya ve Selim Kaya da katıldı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar verildi
Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar verildi
Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca iftar verildi

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Edirne, İftar, İslam, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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