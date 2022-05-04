Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

04.05.2022 14:34
Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı İriş, bayram günlerinin huzur, barış ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirtti.

İslam aleminin bayramını kutlayan İriş, "Müslümanlar olarak bizim en önde gelen görevlerimizden biri, yeryüzünde her geçen gün artarak sürdürülen fitne ve fesadın yok edilmesi. Kimsenin kula kul olmaması, bunun için de adalet ve ahlakın hakim olduğu bir düzenin kurulmasıdır. Bu gerçekleşmedikçe bayram günlerinde dahi ağız tadı ile bayram yapılamaz. Temennimiz, tüm İslam aleminin bir an önce yeniden kendi medeniyet değerlerine sarılmasıdır." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Tekin de bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve merhamet getirmesi temennisinde bulundu.

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Ramazan Bayramı, Bayram, Edirne, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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