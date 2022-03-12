Saadet Partisi Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verdi

12.03.2022 10:47
Saadet Partisi Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verdi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen programda Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verildi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen programda Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verildi.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen programda sinevizyon gösterisi sunuldu, kadınlara çiçek hediye edildi.

Partinin kadın kolları tarafından bilim, girişimcilik, iyilik, spor, anne ve gazetecilik dallarında seçilen kadınlara plaket verildi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, burada yaptığı konuşmada, nifak ve şer odaklarının insanlar arasına fitneler soktuğunu söyledi.

İnsanların birbirlerini sevmesi ve anlayış göstermesi gerektiğini belirten İriş, "Ama bunların hepsini elimizin tersiyle iteceğiz, sahip olduğumuz medeniyet değerlerimizi günlük hayatımızla buluşturacağız. Ayrıştırıcı değil birleştirici, yargılayıcı değil bağışlayıcı, korkutucu değil müjdeleyici bir tavırla komşuluklarımızı, arkadaşlıklarımızı geliştireceğiz." dedi.

Programda Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş ve plaket alan kadınlar da bir konuşma yaptı.

YORUMLAR
500
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı Yapay Zeka Zirvesi'nde 'Kültür ve Sanatta Teknoloji Etkisi: NFT' konuşuldu Yapay Zeka Zirvesi'nde 'Kültür ve Sanatta Teknoloji Etkisi: NFT' konuşuldu

Girişimcilik, Edirne, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verdi - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
10:33 Şarkıcı Simge'den yırtmaçlı dans şov
10:28 Kaygan yolda duramayan araba, az daha yoldaki site görevlisini öldürüyordu!
10:25 "Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadık" diyen İBB Başkanı İmamoğlu uyardı: En yoğun kar yağışı geliyor, güneşe aldanmayın!
10:23 Bağcılar'da önce yangın, sonra patlama: Patlama anı görüntülendi
10:17 Özel harekat burada çalışıyor! Dünyada sadece 3 tane var
10:16 Ticaret Bakanlığı'ndan personel alımı: Açıktan atama yoluyla 524 kişi alınacak
10:00 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu o soruyu yanıtladı: Lavrov'la gerginlik mi yaşadınız? Bakan yanıtladı: Şakalaştık!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 10:53:37. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Edirne'ye değer katan kadınlara plaket verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement