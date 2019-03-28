Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adaylığından Çekilen Nuri Yurdakul: "Bir Şehit Babası...

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adaylığından Çekilen Nuri Yurdakul: "Bir Şehit Babası...

24 dakika önce

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Yurdakul: "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir.

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adaylığından Çekilen Nuri Yurdakul:
Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Yurdakul: "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Politika
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