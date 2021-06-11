SAADET PARTİSİ GEÇİM İTTİFAKI'NI BAŞLATTI - Son Dakika

? Saadet Partisi, 'Türkiye'nin ve vatandaşların gündemi 'geçim derdi' diyerek Geçim İttifakı kampanyası başlattı. Kampanyanın detaylarını İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, 'Türkiye'de toplumun önemli bir kesiminin derdi geçim. Fakat bugün siyaset polemiğe saplanmış durumda. Televizyonlarda milletin derdi konuşulmuyor, suni gündem tartışılıyor. Biz toplumu her kesiminin en önemli meselesi haline gelmiş geçim derdine işaret etmek, farkındalık ortaya koymak için seçimin olmadığı dönemde konuşulan seçim ittifakları yerine, vatandaşımızla geçim ittifakı yapılması gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

İSTANBUL'UN 39 İLÇESİ GEZİLECEK

Projenin, Türkiye'nin dört bir tarafında başlatıldığını hatırlatan Yazıcı, 'İstanbul'da Kadıköy Meydanı'ndayız, yarın 39 ilçenin meydanında ilçe teşkilatlarımız geçim ittifakı stantları kuracak. Amacımız her yaş grubundan insanımızın geçim derdini Türkiye'ye, yetkililere, iktidara duyurmaktır' ifadelerini kullandı.

'İNSANIMIZIN YANINDAYIZ, SOKAKTAYIZ'

Geçim denildiğinde ilk akla tencerenin geldiğini belirten Yazıcı, 'İstanbul'a ve İstanbulluya hiçbir fayda getirmeyecek Kanal İstanbul projesindeki motivasyonunu, ısrarını vatandaşlarımızın geçim derdinde olmasını istiyoruz. İnsanımızın yanındayız, sokaktayız. Onların dertlerini duyurmak için bugünden itibaren İstanbul'un sokaklarında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçim denildiği zaman ilk akla gelen tenceredir. Biz tencerelerde dert değil AŞ pişsin istiyoruz. Tencere İstanbul'un sokaklarını gezecek. Vatandaşın sesine ses olacak. Sonra ilgilere vatandaşın esas meselesini ulaştıracağız' dedi.

YAPILMASI GEREKENLER

Acil eylem planı da hazırladıklarını söyleyen Yazıcı, 'Asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve vergi alınmamalıdır. Yeni istihdamlar, vergi indirimleri ve hibelerle insanımız desteklenmelidir. Girişimcilere yönelik finansman olanakları genişletilmeli, katılım yapıları oluşturulmalıdır. Esnafımıza acilen sicil affı getirilmelidir. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır. Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli, yerli malı ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir. Bankaların pos cihazı komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışlarındaki gecikmeler kaldırılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı, uzun vadede kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli işlemlerde yaşadığı kısa dönemli ödeme aksaklıkların giderilmesi için bir fon oluşturulmalıdır' diye konuştu.