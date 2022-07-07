Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı İriş Edirne'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, aile yapısının korunması gerektiğini söyledi.

İriş, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türk aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Neoliberal, cinsiyetçi ve sapkın yaklaşımların aile yapısının tahribatında etkin rol oynadığını anlatan İriş, "Dijitalizmin yaygınlaşması, sunduğu seçenekler, çocuklarımızı aile ortamından uzaklaştırıyor. Çocuklar ve gençler, ekrandan gelen erotik, şiddet içerikli, sapkınlık ve çeşitli yanlışlıkları içeren milyonlarca materyalin karşısında, savunmasız bulunmaktadırlar. Diğer taraftan, inanç ve medeniyet değerlerimize uygun aile modellerinin görünür ve bilinir kılınması için, yeterli çaba gösterilmemektedir." diye konuştu.

Toplumsal çözülmenin ailedeki çözülmeyi de beraberinde getirdiğini savunan İriş, şunları kaydetti:

"Bu çözülmenin birinci sebebi, materyalist ve haz merkezli batılı paradigmalardır. Batı ülkelerinde aile kurumunun bitişi, bu durumun göstergesidir. Sonuç olarak medeniyet değerlerimizi merkeze alan hukuki, pedagojik, sosyal, ekonomik ve kültürel projeler geliştirilmelidir.

Evlenecek gençlere sabır, şükür, merhamet, paylaşma ve adalet gibi kavramlarla örülü olan medeniyet değerlerimizle uyumlu aile anlayışı öğretilmeli, bu çerçevede eğitimler yapılmalıdır. Zaten ailenin korunması, devletin en önemli görevleri arasındadır. Ailenin korunması meselesi milli bir meseledir. Bir seferberlik anlayışıyla yeniden ele alınmalıdır. Toplumumuzun her kesiminde farkındalık, duyarlılık oluşturacak adımlar atılmalı, teşvikler yapılmalıdır."

Toplantıya, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer de katıldı.