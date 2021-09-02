Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş: "Evlatlarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı öğretmeliyiz" - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, eğitimin temelinin ailede başladığını bildirdi.

İriş, partisinin Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de 25 milyona yakın öğrencinin ders başı yapmaya hazırlandığını belirten İriş, salgın nedeniyle iki yıldır yüz yüze eğitimin kısıtlı şekilde yapıldığını, el birliğiyle uyum sorununun aşılacağına inandığını söyledi.

Eğitimin aileden başladığını belirten İriş, sosyal çevre, medya ve okulun da başarılı nesillerin yetişmesinde önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Ailenin, toplumun çekirdeğini oluşturduğunu dile getiren İriş, şunları kaydetti:

"Eğer bu çekirdek sağlam olursa, aynı vücudun hücreleri gibi sağlam olursa o toplum sağlıklı olur. Ailenin sağlıklı olmaması, zayıf olması, bir vizyon sahibi olamaması sorun olur. Ailenin sağlığı, huzuru, iyi geçimi çok önemli. Çocuk ailede gördüğünü işler. Önce anneden daha sonra babadan gördüğünü yapar. Aile yuvalarında evlatlarımıza doğruluğu, dürüstlüğü, azmi ve çalışkanlığı öğretmeliyiz. Tembellik, bencillik, yalancılık ve bunun gibi olumsuzluklardan korumalıyız. Aile çocuğunu güzel ahlaklı bir insan olarak yetiştirirse görevini yapmış olur. Ülkemize en hayırlı hizmeti yapmış olur."