Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Türkiye'nin NATO ve Ukrayna konularında yaklaşımının doğru olduğunu söyledi.

İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin dış siyasette doğru adımlar atması yönünde her zaman destek olduklarını belirtti.

Irak tezkeresi sürecinde Saadet Partisinin büyük gayret göstererek önemli rol oynadığını belirten İriş, "Amerikan askerlerinin güneydoğumuza yerleşmesinin önünü kestik. Suriye'deki iç savaşın başlamasının hemen arifesinde, Saadet Partisi olarak üst düzey mekik diplomasisi yürüttük." dedi.

Türkiye'nin dış siyasette önemli adımlar attığını ifade eden İriş, şunları kaydetti:

"NATO ve Ukrayna konularında ülkemiz yönetiminin yaklaşımlarının doğru olduğu kanaatindeyiz. Sürecin bu istikamette iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. Ama endişelerimiz de var. Beklentimiz, muhtemel baskılar karşısında taviz verilmemesi, perde arkası ayak oyunlarına gelinmemesidir. Sonuç olarak, komşularımızla ilişkilerimizin süratle normalleştirilmesi süreci, planlanmalıdır. Elli yıldan beri haykırdığımız, kendi NATO'muz süratle kurulmalıdır."

İriş, dünya siyasetine karşı Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin daha da artması gerektiğini belirtti.

Toplantıya, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.