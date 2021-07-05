Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, İzmir'de basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş öncesinde millete ciddi vaatler verildiğini kaydeden Kılıç, "Şöyle geriye dönüp baktığımızda Türkiye 'nin acil çözüm bekleyen problemleri çözülmüş mü yoksa hala bekleme odasında mı duruyor?" dedi.

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