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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş Açıklaması

7 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Buğday, ayçiçeği hasadının ardından bugünlerde çeltik hasadı yapılıyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Buğday, ayçiçeği hasadının ardından bugünlerde çeltik hasadı yapılıyor. Bol bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

İriş, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, tarımın tüm dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Üretimin mutlaka planlı yapılması gerektiğini ifade eden İriş, üreticinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Güçlü Türkiye'nin ancak güçlü tarım politikalarıyla mümkün olabileceğini anlatan İriş, "Buğday, ayçiçeği hasadının ardından bugünlerde çeltik hasadı yapılıyor. Bol bereketli olmasını temenni ediyorum. Çiftçinin, hayvancılık yapanın arkasında iyi bir yönetim olmalıdır. Üreticilerimiz çok zor rekabet şartları altında çalışıyor. Üreticinin güçlendirilmesi için hangi adımları atmak gerekir, hangi hamleleri yapmak gerekir, bunlar planlanmalıdır. Bu planlama, Güçlü bir Türkiye'nin, ancak güçlü tarım politikalarıyla mümkün olacağı inancıyla yapılmalıdır. Burada herkese görev düşüyor." dedi.

İriş, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Kaymaz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Saadet Partisi, Kaymaz, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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