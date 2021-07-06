Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Beraberindeki Heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Ettiler - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Beraberindeki Heyet, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Ettiler

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe ile Arif Macit ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe ile Arif Macit ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler. Gerçekleştirilen ziyarette Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe ile Arif Macit ve Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Son Dakika

Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu

Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti

Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı

Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil

Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır

Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük

Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi

Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi