Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 9. yılında andı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı ölümünün 9. yılında andı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından bir video eşliğinde yayımladığı mesajında, Erbakan'ın mücadelesi ve hedefleriyle yol göstermeye devam ettiğini belirtti.

Erbakan'ın bir devlet ve dava adamı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Erbakan Hocam sadece bir dost, bir öğretmen, bir ağabey değil, bizim için büyük bir liderdi. Nezaketi, devlet adamlığı, ilmi ve vizyonuyla örnek bir şahsiyetti. Hayatını ülkemizin ve bütün insanlığın saadetine adamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Necmettin Erbakan'ın Türkiye'de ahlaki ve manevi değerler ışığında üretim, kalkınma ve adil paylaşım için son nefesine kadar mücadele ettiğini kaydeden Karamollaoğlu, "Erbakan Hocamızın bıraktığı miras bizlerin omuzlarındadır, ortaya koyduğu idealler insanlığın kurtuluş reçetesidir. Bu sebeple onun açmış olduğu yolda son nefesimize kadar yürümek en büyük vazifemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle merhum hocamız Necmettin Erbakan'ı ahirete irtihalinin 9. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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