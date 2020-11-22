Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı

22.11.2020 14:35

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milli gelirin adil dağılımının önemini vurgulayarak, "Milli gelir üretime bağlı olarak artacak ama buna paralel olarak da çalışan insanın geliri çok daha hızlı artacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milli gelirin adil dağılımının önemini vurgulayarak, "Milli gelir üretime bağlı olarak artacak ama buna paralel olarak da çalışan insanın geliri çok daha hızlı artacak. O zaman refah seviyesi yükselecek, o zaman ülkemize huzur gelecek." dedi. Karamollaoğlu, partisinin Konya 7. Olağan İl Kongresine, telekonferans yöntemiyle katıldı. Üretime dayalı ekonomiyi "olmazsa olmaz" şeklinde nitelendiren Karamollaoğlu, iş başına geldikleri takdirde, bütün kaynakları üretime tahsis edeceklerini belirtti. Karamollaoğlu, fikirleri, düşünceleri olup da daha geniş alanda çalışmak isteyenlerin elinden tutacaklarını ifade ederek, "Her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki siz üretin. Üretmek, insan istihdam etmek demek. Açlık sınırının altında siz işçi ücretini tutarsanız, işçiyi açlık sınırına mahkum ederseniz bu memlekette adil bir bölüşüm olmaz. Çalışanların ücretlerini arttırmaya mecburuz." diye konuştu. - "Biz adil dağılımı önemsiyoruz" Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde memura yüzde 130, işçiye yüzde 110 zam yapıldığını, bunun da piyasalarda canlılık yarattığını dile getirerek, "Milli gelirin adil dağılımı olmazsa olmazımızdır. Milli gelir üretime bağlı olarak artacak ama buna paralel olarak da çalışan insanın geliri çok daha hızlı artacak. O zaman refah seviyesi yükselecek, o zaman ülkemize huzur gelecek. Biz adil dağılımı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, şahsiyetli bir dış politika izlemeyi önemsediklerini vurgulayarak, ekonomide, teknolojide, sanayide gelişmiş ülkelerin etkisinde kalmadan, sömürü mantığından kurtarılmış bir dış politika hedeflediklerini anlattı. Kongreye, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi İl Başkanı Hüseyin Saydam ve partililerin yanı sıra, İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisinden de temsilciler katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Milli, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! "Cumhur İttifakı çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz Merih Demiral'ın Cagliari maçı performansı, İtalya'da manşetlere çıktı Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu Telefon hattının kapanmaması için gittiği serviste aldığı cevapla şok oldu: Siz ölüsünüz, yaşamıyorsunuz Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil
Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz         
14:23
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek         
12:35
Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi         
11:37
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü         
22:14
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 15:01:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Konya İl Kongresine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei