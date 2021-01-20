Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Ankara 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Ankara 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

20.01.2021 19:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Ankara 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Görüntü, hakiki kalkınmanın işareti değildir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Görüntü, hakiki kalkınmanın işareti değildir. Yollar, köprüler, yüksek binalar, hatta adalet sarayları bir ülkenin kalkınmış olduğunun işareti değildir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin TBB Litai Konukevi'nde düzenlenen Ankara 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Muhalefet olarak söz söylemenin kolay, iktidar olup bu sözleri icraata geçirmenin zor olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, Milli Görüş hareketinin merhum lideri Necmeddin Erbakan'ın dile getirdiği ülke meselelerini çözmek için siyasete girdiğini ve söylediklerini hayata geçirme imkanı bulduğunu anlattı.

Üretimin, ülkeler için olmazsa olmaz nitelik taşıdığını ve kalkınmanın inşaata dayalı sağlanamayacağını ifade eden Karamollaoğlu, "Görüntü, hakiki kalkınmanın işareti değildir. Yollar, köprüler, yüksek binalar, hatta adalet sarayları bir ülkenin kalkınmış olduğunun işareti değildir." diye konuştu.

Maaş artışlarının açlık sınırı yerine yoksulluk sınırının dikkate alınarak yapılması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, işsizlik ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

"Toplumsal barış ahlaki ve manevi değerlerin üzerine inşa edilir"

Siyasetin dilini "hainlik", "terörist" gibi ithamlardan arındırmaya mecbur olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Toplumsal barış ahlaki ve manevi değerlerin üzerine inşa edilir." dedi. Karamollaoğlu, gazeteci ve siyasilerin hedef gösterilmesi ve fiili saldırıya maruz kalmasına tepkisini dile getirdi.

Halk arasında kutuplaşmayı ortadan kaldırarak toplumsal barışı sağlamakla mükellef olduklarını belirten Karamollaoğlu, "Önce Türkiye'yi yaşanabilir bir hale getirmek, arkasından yeniden büyük Türkiye'yi oluşturmak onun arkasından da yeni bir dünya kurabilmek için şahsiyetli dış politika izlemek mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilerici-gerici, sağcı-solcu, Alevi-Sünni ayrımının bulunmadığı değerlendirmesini yapan Karamollaoğlu, "Bu ülkede vicdanlılar ile vicdansızlar arasında bir mücadele vardır." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından gerçekleştirilen oylamada mevcut başkan Fatih Beyazıt, yeniden Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığına seçildi.

Temel Karamollaoğlu, Adalet, Ankara, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Ankara 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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