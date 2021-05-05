Karamollaoğlu, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Karamollaoğlu, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi

05.05.2021 14:51

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine, "İkizdere'de yaşanan doğa katliamı gözden ırak tutulacak, affedilecek bir gelişme değildir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rize İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine, "İkizdere'de yaşanan doğa katliamı gözden ırak tutulacak, affedilecek bir gelişme değildir. Eğer biz bu mekanları tahrip etmekten imtina etmezsek, yarın oraları yeniden inşa etmek mümkün olmaz." diyerek tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İkizdere'de doğa katliamı yapıldığını söyledi.

Ekonomik sıkıntı yaşandığını ancak ülkenin değerleri olan bazı bölgelerin, bazı alanların tahrip edilmesini de kesinlikle doğru bulmadıklarını belirten Karamollaoğlu, "İkizdere'de yaşanan doğa katliamı gözden ırak tutulacak, affedilecek bir gelişme değildir. Ülkemizin çok güzel mekanları var. Eğer biz, bu mekanları tahrip etmekten imtina etmezsek, yarın oraları yeniden inşa etmek mümkün olmaz. 'Birtakım inşaatlar yapılacak, bir takım çalışmalar yapılacak' diye doğayı tahrip eden taş ocaklarıyla o güzelim beldeleri ortadan kaldırırsanız, insan canına kıymış kadar yanlış yapmış olursunuz." diye konuştu.

"İktidar bütün siyasi partileri toplantıya davet etsin"

Karamollaoğlu, Türkiye'de ekonomik sıkıntı yaşandığını, bu sıkıntıları gidermek için iktidarın nasıl bir yol izlemesi gerektiğini gündemine almadığını savundu.

İktidarın, Türkiye'deki bütün siyasi partileri, "ekonomik krizi siz olsaydınız nasıl çözerdiniz?" diyerek toplantıya davet etmesini ve fikirlerini almasını öneren Temel Karamollaoğlu, "Zarar görmezsiniz. Emin olun bundan istifade edersiniz, bir deneyin." dedi.

Gaziantep'te bir camide yaşanan olaylara da değinen Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, olayları üzüntü ve şaşkınlıkla karşıladığını dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Cami içinde teröristlere gaz sıkıyorsunuz gibi gaz sıkmak, göz yaşartıcı birtakım cihazları kullanmak, akla, mantığa, vicdana uygun değil. Elinde gaz tabancası, gideceksin ibadet etmek için camiye giren vatandaşı bununla camiden çıkarmaya çalışacaksın. Bunun da başka bir yolu, bir usulü elbette vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"İmamoğlu'na dava açılma gibi bir yola girilmesini aklım ve havsalam almaz"

Temel Karamollaoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "türbe ziyaretinde ellerini arkaya bağladığı" gerekçesiyle yürütülen incelemeye ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, "Bunun bir kanuni suç addedilip, dava açılma gibi bir yola girilmesini aklım ve havsalam almaz. Bir yerde bir kişi nasıl davranılması icap ettiğini bilmiyorsa, vatandaş nezdinde tenkit görür." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine de MHP'nin dün açıklanan yeni anayasa çalışmalarını, "İktidar yanlısı bir partinin, 100 maddelik anayasa metnini hazırlamış olmasını garipsemem. Ama 'memleketimizin bütün problemlerini çözecek' gibi bir anlayışı da beklemek mümkün olmaz." şeklinde değerlendirdi.

Karamollaoğlu, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi
Karamollaoğlu, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi
Karamollaoğlu, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi
Karamollaoğlu, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi

Temel Karamollaoğlu, İkizdere, Rize, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Karamollaoğlu, İkizdere'de taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi - Son Dakika


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