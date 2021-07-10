Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Manisa 5. Olağan Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Manisa 5. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Manisa Öğretmenevi'nde yapılan programda konuşan Karamollaoğlu, Manisa'nın tarım ve sanayi kenti olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası yüzlerce firmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sorunların bölgeden bölgeye değişmekle birlikte genellikle aynı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, bazı yerlerde işsizliğin fazla, bazı yerlerde tarımın sıkıntı içinde, bazı yerlerde de geçim sıkıntısının olduğunu dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Problemlerimizin olduğu bir gerçek. İnsanın olduğu her yerde problemler vardır. Ama bu problemler her geçen gün daha da artıyorsa ve insan yaşamını etkiliyorsa orada çözüme odaklanmak daha büyük önem taşıyor. Ülkemizde huzuru arar olduk. Herkes birbirine en ağır ifadelerle hakaret ediyor. Bizim dertlerimiz varsa çözümü bulmak için çaba sarf etmek gerekir. Problemler var diye birbirimize hakaret etmek zorunda değiliz." diye konuştu.

Dünyada İslamofobinin geliştiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, özellikle Batı dünyasında bunun arttığına dikkat çekti.