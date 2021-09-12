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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu partisinin Edirne il kongresinde konuştu - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu partisinin Edirne il kongresinde konuştu

12.09.2021 17:25

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her yaptığın iş hem vatandaş tarafından hem de yetkili merciler tarafından denetlenecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her yaptığın iş hem vatandaş tarafından hem de yetkili merciler tarafından denetlenecek. Hesap vermeyen bir iktidar ister istemez zorbalığa yönelir" dedi.

Karamollaoğlu, Edirne'de bir tesiste düzenlenen partisinin 7. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, inanç ve fikir hürriyetine önem verdiklerini ve bunun da adaletle sağlanacağını belirtti.

Liyakata önem verilmesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Bana yakındır diye bir adamı bir makama tayin edersen problemi çözemezsin. İkincisi yönetim şeffaf olmalı, hesap verecek. Her yaptığı iş hem vatandaş tarafından hem de yetkili merciler tarafından denetlenecek. Hesap vermeyen bir iktidar ister istemez zorbalığa yönelir. 'Böyle bir şey yok efendim.' diyorlar. Yoksa niye denetime açık değilsin. Niye en ufacık bir tenkidin bir hesabını vermekten acizsin bugüne kadar. Bunu yetkili mercilerin yapması icap eder." diye konuştu.

Karamollaoğlu, bir ülkenin sadece inşaatla, yollarla, yüksek binalar ve büyük stadyumlarla değil üreterek güçlenebileceğini ifade etti.

Dünyaya baktıklarında her yerde farklı sıkıntıların olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, Batı'nın da huzur içinde olmadığını, Amerika'da 50 milyon insanın sokaklarda aç olarak sabahladığını belirtti. Bir ülkenin yaşanabilir bir hale gelmesi için barış ve kardeşliğin hakim olması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, huzur ve barış olduğu zaman insanların birbirlerine hakaret etmeden, ağır sözler söylemeden oturup konuşabileceğini söyledi.

"Birbirimize hakaret ederek konuşursak orada huzur olmaz." diyen Karamollaoğlu, "Maalesef biz bunu bugün ülkemizde yaşıyoruz. Farklı kanaatlere sahip olan insanlar ötekini en ağır ithamlarla tenkit ederek söze başlıyorlar. Yok arkadaş sen o kafayla ülkeye huzur ve barış getiremezsin." ifadelerini kullandı.

Tüm insanlığın saadeti, huzuru ve barışı için çalıştıklarını anlatan Karamollaoğlu, bunun gerçekleşmesi için yaklaşımların çok önemli olduğunu, hakkı üstün tutarak insanlığın saadete erişeceğine inandıklarını söyledi.

"Dünya aptal değil"

ABD'deki 11 Eylül saldırısına da değinen Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Saldırının teröristler tarafından değil, ABD istihbaratı tarafından planlandı. Kim yapmış bunu? Müslümanlar, uçakları kaçırmışlar, 400-500 kilometre öteden gelmişler kulelere saldırmışlar. O kulelerin tamamı olduğu yere çökmüş. Pentagon'a saldırmışlar, bir bölümünü muaf etmişler. Affedersin ama sen ahmak olabilirsin de bütün dünyayı ahmak yerine koyma hakkına sahip değilsin. Nasıl olur da bir kule uçak çarptı diye kendi temelleri üzerine çöker. Sadece patlayıcıların senkronize olarak patlatılması neticesinde o kuleler çöktü. Dünya aptal değil, ama ABD'yi yönetenler aptallık numarasına yatıyor. Bu kadar ahlaksız insanların hakim olduğu bir dünyada huzur ve barış olmaz."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu partisinin Edirne il kongresinde konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu partisinin Edirne il kongresinde konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu partisinin Edirne il kongresinde konuştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu partisinin Edirne il kongresinde konuştu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temel Karamollaoğlu, Edirne, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu partisinin Edirne il kongresinde konuştu - Son Dakika


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