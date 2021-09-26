Üye Girişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti

26.09.2021 18:50
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Karamollaoğlu beraberindeki partililerle geldiği Atatürk Havalimanı'nda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından karşılandı.

Bayraktar ile TEKNOFEST alanını 2,5 saat gezen Karamollaoğlu, teknoloji yarışmalarının yapıldığı çadırları dolaşırken projeleri yürüten öğrencilerle sohbet etti.

Karamollaoğlu, daha sonra aralarında Bayraktar Akıncı (TİHA), Hürkuş, T129 Atak helikopterleri, Aksungur ve T-625 Gökbey gibi yerli ve milli uçakların bulunduğu "Milli Kanatlar" adlı uçuş gösterisini ve Türk Yıldızları'nın gökyüzüne Türk bayrağı çizdiği gösteriyi izledi. Karamollaoğlu, Bayraktar tarafından festival alanından uğurlandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TEKNOFEST ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TEKNOFEST'te geleceğe dair umutlarımız yeşeriyor. Hayal kuran ve gerçekleşmesi için gayret eden tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Geliştiren, üreten bir Türkiye; onların desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Organizasyonda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu, Havacılık, Uzay, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi 19:22 Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi Hatayspor galibiyeti sonrası Vitor Pereira: Daha çok gol atamamamız üzücü 19:00 Hatayspor galibiyeti sonrası Vitor Pereira: Daha çok gol atamamamız üzücü Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı 18:13 Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı
Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti 17:39 Dedesinin kullandığı traktörün çarptığı küçük Elif, hayatını kaybetti Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor 17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı 17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 15:25 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye YPG/PKK tepkisi: Terör örgütlerine silah yardımı yapıyorlar         
18:40
Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti         
17:58
Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
17:32
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı         
17:10
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 19:42:13. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement