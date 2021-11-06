Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnanıyorum ki zaman içinde çok farklı fikirlere, düşüncelere, politikalara sahip olan yöneticiler bir gün gelecek, aynı masa etrafında toplanıp meseleleri kardeşçe görüşme erdemine erişecektir." dedi.

Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları ve müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın oldukça karamsar bir döneme girdiğini ve Türkiye'de kendilerini ferahlatacak bir ortam oluşmadığı için üzüntü duyduğunu belirtti.

Sıkıntı çektikleri en önemli konunun aynı ülkede yaşanılmasına rağmen ülke problemlerine farklı yaklaşımların olmasından dolayı siyasi partiler arasında istenmeyen bir gerginlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Başta liderler olmak üzere parti yöneticileri birbirlerine hitap ederken akla hayale gelmeyecek ifadeleri kullanmakta hiç beis görmüyorlar. Halbuki bu ülke hepimizin, bu ülke eğer gelecekteki nesillere sağlam bir şekilde devredilemezse Allah muhafaza etsin yaşanabilir bir Türkiye arzu ederken içinde huzur içinde yaşanması mümkün olmayan bir ülke haline dönüşürüz." dedi.

"Kabadayı edasıyla hiç kimseye hitap etme niyetinde değiliz"

Bundan dolayı Türkiye'de huzuru, barışı, iç barışı sağlamaya mecbur olduklarını bildiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda biz kararlıyız, kimseye hakaret etmek, kimseyi aşağılama niyetinde değiliz. Bugüne kadar da olmadık zaten ama bundan sonra da kim kendisini hangi hale sokmak isterse soksun toplumda destek bulmayan hangi ifadeleri kullanırsa kullansın, kabadayı edasıyla hiç kimseye hitap etme niyetinde değiliz ve bunu da değiştirmeye kararlıyız. İnanıyorum ki zaman içinde çok farklı fikirlere, düşüncelere, politikalara sahip olan yöneticiler bir gün gelecek, aynı masa etrafında toplanıp meseleleri kardeşçe görüşme erdemine erişecektir. Bunu biz sağlayacağız, biz kararlı davranacağız. Hamdolsun bugüne kadar da böyle davrandık ama bunu dillendirmeyi de önemli bir görev addediyoruz."

İktidarların, ülkede yaşayan insanların refahı ve huzuru için var olduğunu bildiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer o refahı temin edemezsek vebal altında kalırız ve bu mesuliyetten de kurtulamayız. Bunun için dar bir noktaya geldik, geldiğimiz bu noktada iktidar, bazı imkanları, bazı hizmetleri öne sürerek insanımızın desteğini almaya gayret ediyor. Yaptıkları müspet icraatlar var. Türkiye, uzun zaman maalesef 'laiklik' adı altında inançlı insanlara baskı yaparak, zulmederek insanları bezdirdi. Başörtüsüne yasak getirmek, hangi insan hakkına sığar? Bir hanım kız başını örtüyorsa niye birileri rahatsız oluyor bundan? Havsalası alınmıyor ama bunu gerekçe göstererek itham altına alınıyor. Kurduğumuz partiler 4 kere kapatıldı. Hiçbir ciddi iddia yok ortada, hep safsata. Bugün arkadaşlar bu problemi çözdüler. Doğru. Artık başörtüsü diye bir problemimiz hamdolsun yok. Hanım kardeşlerimizden sadece okuma ihtiyaçlarını giderenler değil, okuduktan sonra devlette görev alanlar, genel müdürü, milletvekili, bakan, vali olanlar var. Elbette bu adımlar müspet ve bunlara kimsenin zarar vermesine, buralardan geri atılmasına da siyasi parti olarak izin vermeyiz. Bunun da bilinmesinde fayda var."

"Güzel ahlakı şiar edinmiş bir anlayışa sahibiz"

İmam hatiplerde kaliteli, vasıflı insan yetiştirmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Okullarda verdiğiniz ahlaki dersleri, yöneticiler kendileri uygulamazlarsa işte orada bir çelişki doğar. O zaman insanlar başka bir tepki göstermeye, maalesef tepkilerini yanlış yapan insanlara yöneltmenin ötesinde bir de inanca yöneltmeye kalkarlar. İşte orada bizim ayrıldığımız nokta. Biz, güzel ahlakı, şiar edinmiş bir anlayışa sahibiz. Ahlaki ve manevi değerlerin ihyası, ülkemizin kalkınması, dünyanın huzura kavuşması için bundan dolayı olmazsa olmaz olarak görürüz. Ondan sonra da elbette her zaman söylediğimiz gibi maddi kalkınma, insanların geçimini teminat altına alma meselesi gelir. Onun arkasından da şahsiyetli bir dış politikayla bölgemize ve dünyaya huzur getirebilmek için gayret göstermek mecburiyetindeyiz."