Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı - Son Dakika

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle dünyanın ve özellikle Türkiye'nin çok badireli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Partisinin Berlin teşkilatının yeni yerinin açılışını gerçekleştiren Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine değinerek, "Omuzumuzdaki yük büyük. Türkiye olarak çok büyük badireli bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Saadet Partisi'nin Türkiye'yi daha müreffeh bir ülke haline getirmeyi amaçladığını dile getiren Karamollaoğlu, bu çalışmaları yaparken de kimseye husumet beslemediklerini vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik bir badire içinde olduğunu belirten Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri halinde milli gelirin artması ve gelir dağılımının adil dağıtımı konusuna önem vereceklerini kaydetti.

Üretime dönük yatırımlar yapılması gerektiğini anlatan Karamollaoğlu, "Tarıma destek vermek gerekir. Çiftçi ucuza üretim yapabilsin ki vatandaş ucuz ürün tedarik edebilsin." dedi.