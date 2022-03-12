Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı

12.03.2022 00:54
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle dünyanın ve özellikle Türkiye'nin çok badireli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle dünyanın ve özellikle Türkiye'nin çok badireli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Partisinin Berlin teşkilatının yeni yerinin açılışını gerçekleştiren Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna krizine değinerek, "Omuzumuzdaki yük büyük. Türkiye olarak çok büyük badireli bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Saadet Partisi'nin Türkiye'yi daha müreffeh bir ülke haline getirmeyi amaçladığını dile getiren Karamollaoğlu, bu çalışmaları yaparken de kimseye husumet beslemediklerini vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik bir badire içinde olduğunu belirten Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri halinde milli gelirin artması ve gelir dağılımının adil dağıtımı konusuna önem vereceklerini kaydetti.

Üretime dönük yatırımlar yapılması gerektiğini anlatan Karamollaoğlu, "Tarıma destek vermek gerekir. Çiftçi ucuza üretim yapabilsin ki vatandaş ucuz ürün tedarik edebilsin." dedi.

YORUMLAR
500
Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli

Türkiye, Ukrayna, Berlin, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:57 Durumu profesyonelce halletti! Defilede ayakkabısı çıkan Aslı Bekiroğlu'ndan sempatik tavır
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:47 İstanbul kara teslim oldu! Akşam saatlerinde etkisini artırdı
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:26 Buzlanma sebebiyle 13 araç kazaya karıştı! D-100 Karayolunu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 01:01:59. #1.13#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Berlin teşkilatı açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement