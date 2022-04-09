Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması

09.04.2022 22:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adalet, insana göre değişmez. Şahıslara göre değişmez. İnançlara göre değişmez. Bir yerde ihtilaf varsa, o meseleye mutlaka bitaraf bir anlayışla yaklaşmak gerekir." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Adalet, insana göre değişmez. Şahıslara göre değişmez. İnançlara göre değişmez. Bir yerde ihtilaf varsa, o meseleye mutlaka bitaraf bir anlayışla yaklaşmak gerekir." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen geleneksel İstanbul iftarında konuşan Karamollaoğlu, bütün insanlığın, inanan, inanmayan herkesin saadetini arzu ettiklerini, bunun temelinde ise fikir, düşünce, inanç özgürlüğü ve hürriyet yattığını söyledi.

Karamollaoğlu, insanların düşündükleri ve inandıkları gibi yaşayabildiği takdirde mesut ve bahtiyar olacağına dikkati çekerek, "Bu, aynı zamanda bizim kendi inancımızın bize bir emridir. Bizim inancımızdaki bu fark, hiçbir dini inançta, başka bir inançta yoktur. Cenabıhak, bizzat kendisi Kur'an-ı Kerim'inde, 'Dinde zorlama yoktur.' buyuruyor." diye konuştu.

Bunun kendileri için vazgeçemeyecekleri bir şiar olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, "Bu husus neyle teminat altına alınır?' derseniz, işte o zaman adalet mefhumu gelir. Adalet, insana göre değişmez. Şahıslara göre değişmez. İnançlara göre değişmez. Bir yerde ihtilaf varsa, o meseleye mutlaka bitaraf bir anlayışla yaklaşmak gerekir." ifadelerini kullandı.

İftara katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ramazan ayının, toplumsal hayatın birliği ve dirliği için bir can suyu olduğunu söyledi.

Ramazanın "Başkalarının farkına var, herkesin halinden, dilinden anla ve herkesi kendinle bir tut." diye ikaz ettiğini aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ama insan, tüm bu güzel, bu kıymetli mesajları anlamazdan gelip, kulağının üstüne yatmakta da mahirdir. İnançlar üzerinden, tamamen mesnetsiz, yapay düşmanlıklar üretmeye çalışanları, bu yolla kendilerine sonsuz bir ikbal yaratma hevesine kapılanları görüyoruz. Tabii ki bunlar boş heveslerdir, ham hayallerdir."

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Temel Karamollaoğlu, İstanbul, Adalet, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı iftarında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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