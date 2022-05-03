Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu İstanbul'da partililerle bayramlaştı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir gün gelecek, inşallah bu ülkede de farklı düşüncelere sahip olanlar yeri geldiğinde kucaklaşabilecekler. Bu ortamı sağlayabilecek olan tek siyasi parti, Saadet Partisidir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Çırpıcı Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programa katıldı.

Katılımcılarla bayramlaşan Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, bu dönemin ise başarıyla atlatılacağına inandığını söyledi.

Dünyada barış ve huzur isteniyorsa bunu önce kendi memleketlerinde tesis etmekle mükellef olduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, "Ülkemiz kargaşa, kavga içindeyken dünyada barışı hayal etmemiz mümkün olmaz. Hayal edebiliriz ama gerçekleştirmemiz kesinlikle mümkün olmaz." dedi.

Karamollaoğlu, memleketteki gelişmelerden endişe duyduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu söylediğim sözlerin bir bayram vesilesiyle tekrar tekrar partizanca söylenmesini doğru bulmuyorum. Bazen bunları gündeme getirirken de ihtiyatlı davranmayı tercih ediyorum ama bugün yaşadığımız ülkede eğer ortam, bu insanlara, milletimize huzur verecek bir noktada değilse, ister ekonomik yönden, ister adalet yönüyle fikir, düşünce itibarıyla hangi noktadan konuyu ele alırsak alalım hepsinde huzur ve barış istiyoruz. Huzur ve barışın olabilmesi anca insanlara adil bir şekilde yaşama imkanı tanınmasıyla olur."

Karamollaoğlu, bütün siyasi partilerin bayramlarda bir araya gelmesini istediklerini anlatarak "Gönlümüz ister ki bütün siyasi partiler bayramlarda bir araya gelip kucaklaşabilsin, farklılıklarını siyasette bir farklı yaklaşım olarak görebilsinler ama birileri hakkında ağza alınmayacak kadar adi ifadeler kullanırlarsa orada huzur olmaz. Böyle bir yaklaşım, hiçbir zaman benimsemeyeceğimiz bir yaklaşımdır. Bundan dolayı da siyaseten bizimle aynı fikri paylaşmayanlar hakkında sözlerimizi söylerken ihtiyatlı olmayı tercih ediyoruz. Bir gün gelecek, inşallah bu ülkede de farklı düşüncelere sahip olanlar yeri geldiğinde kucaklaşabilecekler. Bu ortamı sağlayabilecek olan tek siyasi parti, Saadet Partisidir." görüşünü dile getirdi.

"İktidara talibiz"

İstanbul teşkilatının omuzlarına büyük bir mesuliyet yüklendiğini vurgulayan Karamollaoğlu, yazın memleketlerine giden partililerin ilk ziyaret etmeleri gereken yerin Saadet Partisi teşkilatları olması gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, İstanbul'daki partililerin tecrübelerini Anadolu'daki teşkilatlarına aktarmaları gerektiğini ifade etti.

Bütün dünyada barışın, huzurun teminatı haline geleceklerini aktaran Karamollaoğlu, "Bunu sağlamak ancak güç sahibi olmakla mümkün. Güç sahibi olmak demek iktidar olmak demektir. Biz iktidara talibiz. Biz gerekli gayreti gösterelim. Cenabıhak bize en büyük başarıları nasip eder." dedi

Karamollaoğlu ve partililer, ardından eski başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Erbakan'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua eden partililer daha sona buradan ayrıldı.