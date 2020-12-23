Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
23.12.2020 17:35
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karamollaoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafını oylayan Karamollaoğlu, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını seçti.
Son Dakika Eski Tottenham'lı Trippier, bahis nedeniyle 10 hafta ceza aldı Ankara'da polisi şehit edip, 3 kişiyi de yaralayan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak Eski eşi tarafından dolandırıldığını söyleyen Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Son Dakika! Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı toplantı ertelendi Sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Hatice Şimşek'in üst komşusu: Her gece şiddet uyguluyordu Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam