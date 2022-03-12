Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu

12.03.2022 23:31
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Avrupa Teşkilatı'nın Duisburg kentinde düzenlediği programda partililerle bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Avrupa Teşkilatı'nın Duisburg kentinde düzenlediği programda partililerle bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Rudolf-Schock Salonu'ndaki "Avrupa Buluşması"nda, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini tasvip etmediklerini söyledi.

Ukrayna meselesinin birçok yönüyle ciddi problemler barındırdığını dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir tarafta Rusların aniden Ukrayna'ya girmesi elbette tasvip etmediğimiz, bağımsız bir ülkenin başka bir ülke tarafından işgal edildiğinin işareti de olduğu için hiçbir zaman böyle bir yaklaşımı tasvip etmeyiz. Ancak bu yaklaşımla mücadele edilirken hatalara düşülmemesi gerektiğini de vurgulamadan edemeyeceğiz. Elbette ki bütün dünya böyle bir davranışın yanlışlığını ortaya koymak için gayret edecektir. Barışın bir an önce tesisi için de hepimiz üzerimize düşeni yerine getirme gayretinde olacağız. Ama nasıl çalışacağımız, nasıl mücadele vereceğimiz çok çok önemli."

Temel Karamollaoğlu, "Zaman hızla geçiyor, seçime en fazla 15 ay kaldı. 15 ay sonra bu sistem değişecek, bu sistemin yerine adil bir sistem gelecek. O zaman herhangi bir parti tek başına iktidara gelemezse bir araya geleceğiz, problemleri birlikte çözmenin yollarını arayacağız. İnşallah ülkemiz değişecek, dünya değişecek." ifadelerini kullandı.

Seçimlere kadar tüm teşkilatların çok çalışmasının ve herkesle temasa geçilmesinin önemli olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu fikir ve düşünceleri topluma anlatmaya, onların desteğini almaya mecburuz. Ülkemizde de bunu söylüyoruz, burada da bunu söylüyoruz. Herkesle temas kuracağız, herkesle tokalaşacağız, herkesin halini hatırını soracağız, bizi yanlış bilenlere doğruyu anlatacağız, aslında beraber olacağımızı onlara hissettireceğiz, bu çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Hem hanım kardeşlerimiz hem gençlerimiz hem de ana teşkilatımız bu sorumluluğu yüklenmiş durumda."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Almanya'da partililerle buluştu

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Temel Karamollaoğlu, Togo Cumhuriyeti, Rusya, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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