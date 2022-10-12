Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi

12.10.2022 14:27

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cemevleri konusunun ciddi bir mesele olduğunu ve Alevi vatandaşların taleplerinin karşılanması gerektiğini ancak bunun politikaya vesile olacak tarzda istismar edilmesine razı olmadıklarını bildirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cemevleri konusunun ciddi bir mesele olduğunu ve Alevi vatandaşların taleplerinin karşılanması gerektiğini ancak bunun politikaya vesile olacak tarzda istismar edilmesine razı olmadıklarını bildirdi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Seçim ve iktidara hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Karamollaoğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yaraşır bir Türkiye için A'dan Z'ye tüm politikalarıyla iktidara hazırlandıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin her şeyden önce yeni bir iktidar anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, yapılacak seçimlerde Türkiye'de yeni bir yönetimin iktidara geleceğini iddia etti.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi, üretim ve katma değerle ekonomiyi düzeltmeye çalışacağına taşıma su ile değirmeni döndürmeye çalışıyor. Her kabine toplantısının ardından yeni bir kredi paketi açıklamayı da artık alışkanlık haline getirdi. Bir bakıma milletten aldığı kredinin tükenmekte olduğunu gören Sayın Erdoğan, her hafta yeni bir kredi paketiyle vatandaşın gönlünü kazanmayı umuyor." ifadelerini kullandı.

"İsimleri değil sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz"

Mevcut ekonomi modelinde faizle kredi çekenlerin kendilerini enflasyona karşı bir şekilde koruyabildiklerini ancak faiz sistemi dışında kalmak isteyenler ve sabit gelirlilerin daha fazla ezildiğini kaydeden Karamollaoğlu, bu şekilde nasıl faizle mücadele edildiğini anlamakta zorlandığını bildirdi.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu seçimin sorusu '2023 yılında kim Cumhurbaşkanı olacak?' sorusu değil '2023'ten sonra nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız?' sorusudur. Eğer mantık değişmez, bugünkü sistem devam ederse sorunlar da artmaya devam edecektir. Söze, kuru vaade kimse itibar etmesin. Bizler bir kişiyi, bir partiyi, bir zümreyi iktidar yapmak için değil israfın kalktığı, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye'yi kurmak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Partizanlığın, yandaşlığın değil ehliyet ve liyakatin esas alındığı bir sistem kurmak ve bunu milletimize hizmet edecek bir yapıya kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Şahıslarımızın, partilerimizin değil ülkemizin geleceği için çabalıyoruz. Şeffaf, düzgün, denetlenebilir bir sistem inşa edilmediği sürece Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş hiçbir önemi yoktur. Saadet Partisi olarak, isimleri değil sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz."

Karamollaoğlu, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cemevleri konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve hükümetin attığı adımlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda kafaları karıştıracak, sadece geçici bir vaatte bulunacak tarzda bir cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunun üzerine hemen farklı konular geliyor. Sayın Bahçeli'nin bu konuda hangi ehliyeti var? Dinler tarihini, mezhepler tarihini biliyor mu? Ama 'böyle söylersem belki biraz oylarım artar', biz böyle bir yaklaşımın içine girmeyiz. Bu konu ciddi bir konudur. Elbette onların da birtakım talepleri karşılanmalıdır. Ama politikaya vesile olacak tarzda konunun istismar edilmesine razı değiliz."

YORUMLAR
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Karamollaoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanı, İşin Çok Zor. Yolsuzluk ve Rüşvet Bataklığına Saplanmış Bir İktidarın Bu Bataklıktan 8-10 Ay Gibi Kısa Bir... Karamollaoğlu: 'Sayın Cumhurbaşkanı, İşin Çok Zor. Yolsuzluk ve Rüşvet Bataklığına Saplanmış Bir İktidarın Bu Bataklıktan 8-10 Ay Gibi Kısa Bir...
Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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