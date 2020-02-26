Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Biz adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Biz adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz' - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Biz adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz"

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da düzenlenen "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"na katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Konya'da düzenlenen " Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"na katıldı.

Karamollaoğlu etkinliğin yapıldığı otele gelişinde partililer tarafından "Bilge başkan, Temel başkan" sloganıyla karşılandı.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, milli görüşün tarihi sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, merhum Necmettin Erbakan'ın Konya'da Milli Nizam Partisi ile başlayıp Saadet Partisi ile sona eren 41 yıllık siyasi yaşam mücadelesi ile 12 Eylül sonrası siyasi yasaklı dönemini anlattı.

"Erbakan Türkiye'nin sorunlarının siyaset içinde yer almadan çözülemeyeceğine inandığı için politikaya girdi." diyen Sadet Partisi lideri, hükümete de eleştiriler getirdiği konuşmasında şunları kaydetti:

"Biz adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz. 'Dindar nesil yetiştireceğiz' yetiştir elini öpeyim senin. Dindar nesil o senin yanlışlarını söyleyince sen ona rıza gösterecek misin? Helal, haram ayırt edecek misin? Yolsuzluğun, israfın, rüşvetin yanlış olduğunu ona öğretebilecek misin? 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' prensibini benimsemesini sağlayacak mısın? Erbakan'dan öğrendiğimiz; bir işin başına geldiğimiz zaman adaletle hükmettiğimiz gibi işi de akrabaya, eşe, dosta değil, mutlaka layık olana vermek. Biz anlı secdeye giden ama riyakarlık yapan insan istemiyoruz. Zulme rıza gösteren insan istemiyoruz. Adaletten sapan, zulme rıza gösteren insan istemiyoruz. İmam Ebu Hanefi hazretleri gibi 'Senin hoşuna gidecek fetvaları veremem' dediği için hapse giren hakimler istiyoruz."

Programın sonunda Karamollaoğlu'na çiçek takdim edildi.

Etkinliğe Saadet Partisi genel başkan yardımcıları ve genel idare kurulu üyelerinin yanı sarı çok sayıda partili de katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Biz adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:11 Kaynak: AA
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