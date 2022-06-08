Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ekonomi gündemini değerlendirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ekonomi rakamsal olarak büyüyor gibi gözükse de toplumun geniş kesimlerinin bu büyümeden aldığı pay giderek düşüyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herhangi bir iktidarın kendi sebep olduğu problemleri görememesi durumda onları çözme ihtimalinin bulunmadığını belirten Karamollaoğlu, "Krizle mücadele etmesi gerekenler, hala krizi değil algıyı yönetmenin peşindeler." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin resmi açıklamalara göre, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdüğünü ancak bunun refahı yaygınlaştıran ve insanları memnun eden bir büyüme olmadığını ifade ederek "Ekonomi rakamsal olarak büyüyor gibi gözükse de toplumun geniş kesimlerinin bu büyümeden aldığı pay giderek düşüyor, küçülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de fiili anlamada bir yönetim krizi bulunduğu savunan Karamollaoğlu, bunun temel sebebin farklı fikirlerin gündeme getirilmesine imkan tanınmaması olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin özellikle adalet, eğitim ve sağlık konularında sorunları bulunduğunu, yurt dışına gitmeye arzulayan genç sayısının arttığını söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarına yönelik operasyon hazırlığına ilişkin soruya ise Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu konu çok büyük risk taşıyan bir konu haline geldi. Suriye sınırı boyunca Türkiye'nin etkili olduğu bölgeler var. Ama Rusların, Suriye hükümetiyle beraber kontrol ettiği bölgeler de var. Amerikalıların PYD ile birlikte kontrol ettiği bölgeler de var. Siz burada eğer 'ben bu güçlerle de çarpışmaya hazırım' der, bu çarpışmaya girerseniz bu ciddi manada bir endişeye sebep olur. Son zamanlarda siz bir harekata girmişsiniz, birtakım sıkıntılarla karşılaşmışsınız. Arkasından o sıkıntıları gidermek için bir adım atıyorsunuz. Biz buna elbette 'Atmayın bu adımı.' demeyiz. Ama Suriye politikası baştan beri yanlıştı."