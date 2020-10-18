Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ersin Tatar'ı tebrik etti - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Karamollaoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının başta Kıbrıslı kardeşlerimiz ve ülkemiz olmak üzere coğrafyamızın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."