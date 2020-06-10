Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu haftalık basın toplantısında, Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracına teröristlerin el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik tartışmalara da değinen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bunu tarihi bir, bize emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz. Tabii bazılarının çıkıp 'Yok müze mi olacak, yok efendim cuma günü Müslümanlar namaz kılsınlar, pazar günü de Hristiyanlar....' Böyle saçmalıklara itibar edilmez. Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil, yıllardır konuşuyoruz. Yeri geldiği zaman bunu gündeme getirip konuşulanlar ağır kelimelerle itham ediliyor, yeri geldiği zaman da başka konular konuşulmasın diye Ayasofya gündemde tutuluyor. Ayasofya'nın ibadete açılması milletin arzusudur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz."

Turizm sektörü

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin dünyada koronavirüs salgınını en hafif atlatan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek bu durumun ülkeye gelecek turist sayısında azalmadan ziyade artışa vesile olmasını umut ettiklerini ifade etti. Turistlerin çok itibar ettiği İtalya, İspanya ve Yunanistan'da pandemi sürecinin çok ağır geçtiğini aktaran Karamollaoğlu, ülkenin bu durumdan faydalanması için turizm sektörüne gerekli önemin verilmesi gerektiğine işaret etti.

Karamollaoğlu, Libya'daki gelişmelere ilişkin, "Dış politikada attığımız birtakım yanlış adımlar oldu ancak Libya'da atılan adımlarda hükümet tutarlı bir tavır sergiledi ve yaptığı anlaşmalar hakikaten ülkemize de Libya'ya da fayda sağlayacak bir boyuta erişti." ifadelerini kullandı.

Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, "Üç milletvekili hapse atıldı birden bire... Normalde dönem sonuna kadar bekletilmesi icap eden bu karar aniden, baskın tarzında geldi kabul edildi ve milletvekilleri tutuklandı. Bu bir başarı değil, bu gündeme değil herkes bundan bahsediyor, diğer önemli problemler unutuldu." diye konuştu.

"Seçimlerin zamanında yapılması esastır"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu oylar böyle olduğu müddetçe erken seçime gitmezler. Niye gitsinler ki? Kaybedecekleri bir seçime iktidar hiçbir zaman girmez. Hep şunu söyledik normalde yakında bir erken seçim beklemiyorum. Ancak iktidar her geçen gün gücünü kaybettiğini hisseder, attığı bazı adımların da kamuoyunda kendisi için müspet bir hava oluşturulmasına vesile olduğunu hissederse kaybın çok daha büyük olmaması için bu yönde bir adım atabilir."