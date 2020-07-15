Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Aziz milletim, tankların önüne göğsünü siper etme pahasına darbenin karşısında durarak o gece tarihi bir rol üstlendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Aziz milletim, tankların önüne göğsünü siper etme pahasına darbenin karşısında durarak o gece tarihi bir rol üstlendi." dedi.

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Karamollaoğlu, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine Rize Çayeli, Artvin Yusufeli ve Erzincan'da yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek başlayan Karamollaoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına da değindi. Ermenistan'ı saldırgan tavrı sebebiyle kınadığını belirten Karamollaoğlu, kardeş Azerbaycan'ın da yanında olduklarını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, o gece şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi, gazi olan ve mücadele edenlere de minnet duyduğunu söyledi.

İktidarın 15 yıl FETÖ ile beraber olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Bunun neticesinde, siyasi ikbal ve hedefler uğruna hukuku rafa kaldırmanın, devlette ehliyetsiz ve liyakatsiz kadroları iş başına getirmenin, adam kayırmacılığın ve iltimasın sonucu 15 Temmuz gibi bir kalkışma oldu." dedi.

Milletin 15 Temmuz gecesi büyük bir destan yazdığını, darbenin, hukuksuzluğun karşısında olduğunu gösterdiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletim, tankların önüne göğsünü siper etme pahasına darbenin karşısında durarak o gece tarihi bir rol üstlendi. Burada şu nokta çok büyük önem arz ediyor; bakınız o gece alanlarda her siyasi partiden, her ideolojiden insanı görmek mümkündü. AK Parti'li ile CHP'li, MHP'li ile Saadet Parti'li yan yana tankların önüne çıktılar ve bu girişime karşı göğüslerine gere gere mücadele ettiler. Nitekim o gece şehit olan ve yaralanan kardeşlerimiz arasında bizim kendi teşkilatlarımızdan birçok isim vardı. Şimdi bir kısım AK Parti'liler televizyonlarda kahramanlık yapıyorlar ama o gün ortalıkta görünmediler, bunun da unutulmaması lazım."

Ayasofya kararı

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Biz bu adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanına da, hükümete de müteşekkiriz. Merhum Erbakan Hoca'mız yarım asır evvel bu milletin gündemine Ayasofya konusunu sokmuştur. Bugün Ayasofya tekrar ibadete açıldıysa bunda şüphesiz en büyük pay merhum Erbakan Hoca'mıza ve bu konuda gayret gösteren Milli Görüş Hareketi mensuplarına aittir." dedi.

Ayasofya üzerinden kutuplaştırma meydana getirmenin asla doğru olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Ayasofya kararına karşı çıkanlara sesleniyorum, bu olmaz. Vakfiyeye karşı çıkılmaz, vakfiyenin şartlarının değiştirilmesi doğru olmaz. Bu konuda ben muhalefete de müteşekkirim, muhalefet olmalarına rağmen bu kararı tebrik ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, Papa'nın "Ayasofya'yı düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum" sözlerine işaret ederek, bu üzüntüyü duyanların kendi yönetimleri altındaki camilere yaptıklarına bakması gerektiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, "Batı Trakya camilerle donanmış bir bölgeydi, nereye giderseniz gidin ne kaldı? Yüzde 99'unu yıktılar Müslümanların nefes almamaları için boğazlarını sıktılar, her türlü zulmü işledir. Şimdi kalkıp da bizi ders vermeye cüret etmelerini üzüntü ile karşılaşıyorum. En azından Kurtuba'ya bir baksınlar. Avrupa'nın en büyük camisini Kurtuba'da kiliseye çevirdiler." diye konuştu.

Saadet Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:15 Kaynak: AA

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